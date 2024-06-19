Десятки российских оккупантов заблокированы в Волчанске – группировка "Харьков"

Спикер Юрий Повх не уточнил, где именно в городской застройке заблокированы захватчики

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

В Волчанске Харьковской области заблокированы десятки российских захватчиков на одном из участков города, сообщил LIGA.net спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

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По его словам, в застройке Волчанска заблокированы десятки оккупантов на одном из участков города.

Он не уточняет, о какой именно локации идет речь.

OSINT-проект Deepstate фиксирует ситуацию так: видно, что часть оккупантов отрезана от других "серой зоной" (или неизвестно, под чьим контролем эта территория, или это территория непосредственных боевых действий, на которой не закрепились ни оккупанты, ни защитники).

Судя по карте, захватчики отрезаны на Волчанском агрегатном заводе. Военные официально не уточняли, где именно заблокированы россияне, поэтому информация исследователей может быть неточной.

Карта: Deepstate

Утром 19 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении россияне безуспешно провели штурмовое действие возле Липцев, продолжался бой в районе Волчанска.

В 16:00 Генштаб написал, что на направлении захватчики с территории РФ продолжают наносить авиаудары по населенным пунктам: из района Белгорода ударили четырьмя управляемыми авиационными бомбами по Волчанску, еще двумя УАБами – по селу Борщевая, а также шестью неуправляемыми авиаракетами поражена Терновая.

О конкретных событиях в Волчанске Генштаб в этот день не сообщал.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты погрязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.

16 июня на Саммите мира президент Зеленский заявил, что задача Украины сегодня – не дать возможности успеха в наступательных действиях захватчикам в Харьковской области. Однако он отметил, что ситуация в области уже стала лучше благодаря действиям украинских защитников.

18 июня президент сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.

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