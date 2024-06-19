Десятки російських окупантів заблоковано у Вовчанську – угруповання "Харків"

Речник Юрій Повх не уточнив, де саме у міській забудові заблоковані загарбники

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

У Вовчанську Харківської області заблоковані десятки російських загарбників на одній з ділянок міста, повідомив LIGA.net речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

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За його словами, у забудові Вовчанська заблоковані десятки окупантів на одній з ділянок міста.

Він не уточнює, про яку саме локацію йдеться.

OSINT-проєкт Deepstate фіксує ситуацію так: видно, що частина окупантів відрізана від інших "сірою зоною" (або невідомо, під чиїм контролем ця територія, або це територія безпосередніх бойових дій, на якій не закріпилися ані окупанти, ані захисники).

З огляду на мапу, загарбників відрізано на Вовчанському агрегатному заводі. Військові офіційно не уточнювали, де саме заблоковано росіян, тому інформація дослідників може бути неточною.

Мапа: Deepstate

Вранці 19 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку росіяни без успіху провели штурмову дію біля Липців, тривав бій у районі Вовчанська.

О 16:00 Генштаб написав, що на напрямку загарбники з території РФ продовжують завдавати авіаударів по населених пунктах: з району Бєлгорода вдарили чотирма керованими авіаційними бомбами по Вовчанську, ще двома КАБами – по селу Борщова, а також шістьма некерованими авіаракетами уражено Тернову.

Стосовно конкретних подій у Вовчанську Генштаб у цей день не повідомляв.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

12 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що окупанти загрузли у Вовчанську, попри залучені сили та засоби, що вони постійно поповнюють людьми з підрозділів, які воюють на інших напрямках.

16 червня на Саміті миру президент Зеленський заявив, що завдання України сьогодні – не дати можливості успіху в наступальних діях загарбникам на Харківщині. Проте він зазначив, що ситуація в області вже стала кращою завдяки діям українських захисників.

18 червня президент повідомив, що Силам оборони вдається поступово витісняти росіян з Харківщини.

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