Десятки російських окупантів заблоковано у Вовчанську – угруповання "Харків"
У Вовчанську Харківської області заблоковані десятки російських загарбників на одній з ділянок міста, повідомив LIGA.net речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.
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За його словами, у забудові Вовчанська заблоковані десятки окупантів на одній з ділянок міста.
Він не уточнює, про яку саме локацію йдеться.
OSINT-проєкт Deepstate фіксує ситуацію так: видно, що частина окупантів відрізана від інших "сірою зоною" (або невідомо, під чиїм контролем ця територія, або це територія безпосередніх бойових дій, на якій не закріпилися ані окупанти, ані захисники).
З огляду на мапу, загарбників відрізано на Вовчанському агрегатному заводі. Військові офіційно не уточнювали, де саме заблоковано росіян, тому інформація дослідників може бути неточною.
Вранці 19 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку росіяни без успіху провели штурмову дію біля Липців, тривав бій у районі Вовчанська.
О 16:00 Генштаб написав, що на напрямку загарбники з території РФ продовжують завдавати авіаударів по населених пунктах: з району Бєлгорода вдарили чотирма керованими авіаційними бомбами по Вовчанську, ще двома КАБами – по селу Борщова, а також шістьма некерованими авіаракетами уражено Тернову.
Стосовно конкретних подій у Вовчанську Генштаб у цей день не повідомляв.
- 12 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що окупанти загрузли у Вовчанську, попри залучені сили та засоби, що вони постійно поповнюють людьми з підрозділів, які воюють на інших напрямках.
- 16 червня на Саміті миру президент Зеленський заявив, що завдання України сьогодні – не дати можливості успіху в наступальних діях загарбникам на Харківщині. Проте він зазначив, що ситуація в області вже стала кращою завдяки діям українських захисників.
- 18 червня президент повідомив, що Силам оборони вдається поступово витісняти росіян з Харківщини.
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