У Вовчанську морпіх у рукопашному бою здолав окупанта холодною зброєю – ЗСУ
У Вовчанську на Харківщині український морський піхотинець з 501 окремого батальйону у рукопашному двобої здолав російського окупанта холодною зброєю. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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Бій відбувся вранці 4 червня – відділення морпіхів отримало бойове завдання вибити загарбників на одній з позицій на околиці Вовчанська, де окупанти встигли укріпитися й зайняти будинок місцевих жителів, зазначив речник.
А коли до позицій загарбників залишалося десять метрів, у матроса Вадима Ярошені вичерпався боєзапас – і той ясно бачив, що у нього цілився окупант з автомата, розповідає Волошин.
Проте, зазначив військовий, постріли так і не пролунали – тоді морпіх зрозумів, що в окупанта заклинило зброю.
Після цього матрос скоротив дистанцію і за допомогою холодної зброї ліквідував загарбника, підсумував речник.
Волошин зазначив, що 6 червня на Харківському напрямку активних штурмових дій росіян не відбувалось.
За його даними, втрати росіян за минулу добу становили: 179 осіб, із них 42 – безповоротні, 31 одиниця озброєння і військової техніки (знищено бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, дев'ять безпілотників, чотири автомобілі та сім одиниць спецтехніки; пошкоджено танк, дві артсистеми та п'ять автомобілів).
"Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі та здійснюють заходи з посилення стійкості оборони", – повідомив речник.
- 2 червня бійці Сил оборони взяли у полон близько 60 загарбників під Вовчанськом.
- 6 червня стало відомо, що у Вовчанську українські морпіхи з 36 бригади здійснили контратаку: розгромлено два підрозділи росіян, взято в полон двох комроти та декілька солдатів зі штурмовиків.
- Станом на 6 червня прикордонники не виключають розширення зони бойових дій на півночі, хоча й не бачать достатніх сил в угруповань РФ.
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