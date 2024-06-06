У Вовчанську морпіхи ЗСУ контратакою розбили й взяли в полон російських штурмовиків – відео
У Вовчанську Харківської області українські морські піхотинці з 36 бригади здійснили контратаку: розгромлено два підрозділи росіян, взято в полон двох командирів рот та декілька солдатів зі штурмовиків. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Відео з полоненими окупантами опублікувала сама бригада.
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"Блискавична контратака морпіхів 36-ї бригади у Вовчанську призвела до успішного поповнення обмінного фонду ворожими штурмовиками", – зазначив Волошин.
Унаслідок контрудару морпіхи розгромили два російські підрозділи – здалися два комроти й кілька солдатів, додав речник.
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Він пояснює: на Харківщині загарбники або самі здаються в полон під час бойових дій, або під час штурмів їх беруть у полон українські захисники.
Такі випадки не є поодинокими, і про них повідомляють різні військові підрозділи України, зауважив він.
Раніше ОСУВ "Хортиця" повідомило, що 2 червня бійці Сил оборони взяли у полон близько 60 загарбників під Вовчанськом.
- 3 червня захисники уразили три склади з боєприпасами, один склад паливно-мастильних матеріалів та 12 бліндажів російських окупантів
- Станом на 6 червня у Харківській області тривають бої в районі Липців та Вовчанська, водночас прикордонники не виключають розширення зони бойових дій, хоча й не бачать достатніх сил в угруповань РФ.
- Журналісти Суспільного ідентифікували одного з росіян, які знущалися з українських військовополонених та знімали це на відео на Харківщині.
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