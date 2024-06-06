Прикордонники не виключають розширення зони бойових дій на кордоні з Росією

Андрій Демченко (Фото: скриншот із відео)

У Харківській області тривають бойові дії в районі Липців та Вовчанська, водночас прикордонники не виключають розширення зони бойових дій, хоча й не бачать достатніх сил у російських угруповань. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час телемарафону.

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Демченко зазначив, що ніколи не можна виключати того, що Росія може захотіти розширити зону бойових дій на інших напрямках, зокрема – в межах Харківської чи Сумської областей. Водночас спікер наголосив, що наразі у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної цілі.

"Тому ще раз: відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресоркою не можна", – констатував він.

Мапа: Deepstate

Також Демченко розповів, що на кордоні з Білоруссю військові не бачать наявних сил у Росії. Водночас він акцентував, що цей напрямок залишається загрозливим, "зважаючи, в тому числі, звідки заходили російські війська на початку повномасштабного вторгнення".

"Тому ми цьому напрямку також приділяємо важливу увагу і продовжуємо його укріплювати і по лінії кордону, і в прикордонні безпосередньо", – підсумував він.

Про те, що сумський напрямок може бути наступним для атаки Росії, говорять уже кілька тижнів. Після того як російські війська прорвалися до Харківської області на Вовчанськ, про ризик ворожого наступу на Сумщину та Чернігівщину попередили і президент Володимир Зеленський, і голова української розвідки Кирило Буданов.

Заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що Росія навряд чи спробує глибоко просунутися на територію України. Бойові дії там їй потрібні, щоб розтягнути сили та ресурси України.

26 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області.

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