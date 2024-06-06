Пограничники не исключают расширения зоны боевых действий на границе с Россией

Андрей Демченко (Фото: скриншот с видео)

В Харьковской области продолжаются боевые действия в районе села Липцы и Волчанска, при этом пограничники не исключают расширения зоны боевых действий, хотя и не видят достаточных сил у российских группировок. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время телемарафона.

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Демченко отметил, что никогда нельзя исключать того, что Россия может захотеть расширить зону боевых действий на других направлениях, в том числе – в пределах Харьковской или Сумской областей. В то же время спикер подчеркнул, что сейчас у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели.

"Поэтому еще раз: исключать возможность расширения зоны боевых действий на границе со страной-агрессором нельзя", – констатировал он.

Карта: Deepstate

Также Демченко рассказал, что на границе с Беларусью военные не видят имеющихся сил у России. В то же время он акцентировал, что это направление остается угрожающим, "учитывая, в том числе, откуда заходили российские войска в начале полномасштабного вторжения".

"Поэтому мы этому направлению также уделяем важное внимание и продолжаем его укреплять и по линии границы, и в приграничье непосредственно", – подытожил он.

О том, что сумское направление может быть следующим для атаки России, говорят уже несколько недель. После того как российские войска прорвались в Харьковскую область на Волчанск, о риске вражеского наступления на Сумскую и Черниговскую области предупредили и президент Владимир Зеленский, и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Россия вряд ли попытается глубоко продвинуться на территорию Украины. Боевые действия там ей нужны, чтобы растянуть силы и ресурсы Украины.

26 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области.

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