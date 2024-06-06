Пограничники не исключают расширения зоны боевых действий на границе с Россией
В Харьковской области продолжаются боевые действия в районе села Липцы и Волчанска, при этом пограничники не исключают расширения зоны боевых действий, хотя и не видят достаточных сил у российских группировок. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время телемарафона.
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Демченко отметил, что никогда нельзя исключать того, что Россия может захотеть расширить зону боевых действий на других направлениях, в том числе – в пределах Харьковской или Сумской областей. В то же время спикер подчеркнул, что сейчас у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели.
"Поэтому еще раз: исключать возможность расширения зоны боевых действий на границе со страной-агрессором нельзя", – констатировал он.
Также Демченко рассказал, что на границе с Беларусью военные не видят имеющихся сил у России. В то же время он акцентировал, что это направление остается угрожающим, "учитывая, в том числе, откуда заходили российские войска в начале полномасштабного вторжения".
"Поэтому мы этому направлению также уделяем важное внимание и продолжаем его укреплять и по линии границы, и в приграничье непосредственно", – подытожил он.
- О том, что сумское направление может быть следующим для атаки России, говорят уже несколько недель. После того как российские войска прорвались в Харьковскую область на Волчанск, о риске вражеского наступления на Сумскую и Черниговскую области предупредили и президент Владимир Зеленский, и глава украинской разведки Кирилл Буданов.
- Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Россия вряд ли попытается глубоко продвинуться на территорию Украины. Боевые действия там ей нужны, чтобы растянуть силы и ресурсы Украины.
- 26 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области.
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