Зеленський: Росія почала нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Окупанти розпочали нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

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"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що окупанти можуть підтягувати додаткові сили на цей напрямок, але українське військове командування знало про це і розраховувало сили, щоб зупинити ворога вогнем.

За словами Зеленського, станом приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.

В ніч проти 10 травня були безрезультатні спроби ДРГ росіян прорвати кордон. Голова ОВА Синєнубов запевнив, що російське угруповання не становить загрози для Харкова, його вистачає лише на провокації на півночі.

Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

З Вовчанська Харківської області та навколишніх населених пунктів відбувається евакуація населення через російські обстріли.

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