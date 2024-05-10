Харківщина. Вранці Росія намагалася прорвати лінію оборони, ЗСУ спрямували резерви – Міноборони

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

На Вовчанському напрямку у Харківській області російські загарбники вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Ці атаки відбито, повідомило Міністерство оборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Впродовж доби на Вовчанському напрямку росіяни здійснювали авіаудари з застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі окупанти посилили вогневий тиск на передній край української оборони за підтримки артилерії, зазначили у відомстві.

Уже близько 05:00 загарбники здійснили спробу прориву української лінії оборони під прикриттям бронетехніки – наразі ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності, написало Міноборони.

Щоб посилити оборону на цій ділянці фронту, було спрямовано резервні підрозділи, ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога, підсумували у повідомленні.

Читайте також: Суми, Харків чи на схід. Де може початися масштабний наступ росіян та які загрози це несе