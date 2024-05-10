Харківщина. Вранці Росія намагалася прорвати лінію оборони, ЗСУ спрямували резерви – Міноборони
На Вовчанському напрямку у Харківській області російські загарбники вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Ці атаки відбито, повідомило Міністерство оборони.
Впродовж доби на Вовчанському напрямку росіяни здійснювали авіаудари з застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі окупанти посилили вогневий тиск на передній край української оборони за підтримки артилерії, зазначили у відомстві.
Уже близько 05:00 загарбники здійснили спробу прориву української лінії оборони під прикриттям бронетехніки – наразі ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності, написало Міноборони.
Щоб посилити оборону на цій ділянці фронту, було спрямовано резервні підрозділи, ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога, підсумували у повідомленні.
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- Голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов написав, що росіяни здійснили безрезультатні спроби прорвати кордон диверсійно-розвідувальними групами, також посилили обстріли. Посадовець наголосив, що російське угруповання не становить загрози для Харкова, його вистачає лише на провокації на півночі.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив LIGA.net, що інформація про ситуацію на прикордонні Харківщини уточнюється.
- Очільник військової адміністрації Вовчанська повідомив, що з міста та навколишніх населених пунктів відбувається евакуація населення через російські обстріли.
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