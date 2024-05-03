Генерал Павлюк назвав плани Росії на 2024 рік. Серед них – окупація Харкова і Сум

Командувач Сухопутних військ заявив, що у розвідки є дані щодо планування ворогом окупації Сум і Харкова

Олександр Павлюк (Фото: Міноборони)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк підтвердив наміри Росії захопити Харків і Суми. В інтерв'ю британському The Times він окреслив решту планів окупантів на 2024 рік.

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"Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні", – заявив Павлюк. Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький назвав чисельність сухопутних військ ворога, частину з яких він зосереджує на кордоні з Харковом.

За словами командувача Сухопутних військ, основна мета Росії – знищити українську націю, проте "ми не давали їм такої можливості з 2022 року".

"Тому реальні цілі, які вони ставлять перед собою, на нашу думку, — окупація Донецької та Луганської областей, і, у разі успіху, Запорізької області", – заявив Павлюк.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що неважливо, чи готує Росія новий наступ на місто. В інтерв'ю LIGA.net він сказав, що набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч.

13 квітня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на східному фронті суттєво загострилася – це насамперед пов'язано зі значною активізацією наступальних дій окупантів після проведення "президентських виборів" у Росії.

Глава ГУР Буданов, прогнозуючи перебіг війни, заявив, що на Україну чекає "досить важка" ситуація найближчим часом – зокрема, "проблеми" будуть із середини травня.

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