Генерал Павлюк назвал планы России на 2024 год. Среди них – оккупация Харькова и Сум

Командующий Сухопутными войсками заявил, что у разведки есть данные по планированию врагом оккупации Сум и Харькова

Александр Павлюк (Фото: Минобороны)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк подтвердил намерения России захватить Харьков и Сумы. В интервью британскому The Times он очертил оставшиеся планы оккупантов на 2024 год.

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"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают", – заявил Павлюк. Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал численность сухопутных войск врага, часть из которых сосредоточена на границе с Харьковом.

По словам командующего Сухопутными войсками, основная цель России – уничтожить украинскую нацию, однако "мы не давали им такой возможности с 2022 года".

"Поэтому реальные цели, которые они ставят перед собой, по нашему мнению, оккупация Донецкой и Луганской областей, и, в случае успеха, Запорожской области", – заявил Павлюк.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, неважно, готовит ли Россия новое наступление на город. В интервью LIGA.net он сказал, что гораздо важнее понять, как давать отпор.

13 апреля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте существенно обострилась – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий оккупантов после проведения "президентских выборов" в России.

Глава ГУР Буданов, прогнозируя ход войны, заявил, что Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время – в частности, "проблемы" будут с середины мая.

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