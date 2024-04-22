Буданов заявил, что Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время

По словам главы ГУР, "проблемы" будут с середины мая

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, прогнозируя ход войны, заявил, что Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время. Об этом глава военной разведки рассказал в интервью BBC.

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"Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", – отметил Буданов.

По его словам, речь идет, в частности, о фронте, а также о внутриполитической ситуации.

"Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это трудный период будет", — подчеркнул глава военной разведки.

По данным Буданова, тяжелый период будет в середине мая и в начале июня.

13 апреля главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте существенно обострилась – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий оккупантов после проведения "президентских выборов" в России.

21 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно дальнобойное оружие и системы ПВО от американских союзников, чтобы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу на поле боя.

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