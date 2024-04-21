Зеленский – Вашингтону: Нам нужно дальнобойное оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу

В интервью NBC News президент назвал два приоритета Украины в военной помощи от США

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина нуждается в дальнобойном оружии и системе противовоздушной обороны от американских союзников, чтобы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу на поле боя. Об этом в интервью NBC News заявил президент Владимир Зеленский после принятия Палатой представителей пакета с помощью Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Нам нужно дальнобойное оружие, чтобы не потерять людей на передовой. Потому что оружие, которое мы имеем, не такое дальнобойное. Нам нужно это и системы ПВО", – сказал он.

На вопрос, поможет ли это оружие выиграть войну, глава государства ответил: "Это зависит от того, когда мы получим его. Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому мы и нуждаемся в вашей помощи".

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер ранее сказал, что Верхняя палата Конгресса собирается проголосовать за помощь Украине 23 апреля.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов. Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

Читайте также: "Не пора крутить носом". Когда Украина получит помощь от США и почему кредит – это неплохо