Зеленский – Вашингтону: Нам нужно дальнобойное оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу
Украина нуждается в дальнобойном оружии и системе противовоздушной обороны от американских союзников, чтобы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу на поле боя. Об этом в интервью NBC News заявил президент Владимир Зеленский после принятия Палатой представителей пакета с помощью Украины.
"Нам нужно дальнобойное оружие, чтобы не потерять людей на передовой. Потому что оружие, которое мы имеем, не такое дальнобойное. Нам нужно это и системы ПВО", – сказал он.
На вопрос, поможет ли это оружие выиграть войну, глава государства ответил: "Это зависит от того, когда мы получим его. Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому мы и нуждаемся в вашей помощи".
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер ранее сказал, что Верхняя палата Конгресса собирается проголосовать за помощь Украине 23 апреля.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.
- LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.
- Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
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