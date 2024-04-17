Байден обещает "немедленно" подписать предложенный Джонсоном пакет помощи Украине

Спикер Палаты представителей Джонсон 17 апреля внес отдельные законопроекты о помощи союзникам Штатов, в том числе и Украине

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден обещает "немедленно" подписать закон о помощи Украине и Израилю, как только проект одобрят американские законодатели. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

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"Я решительно поддерживаю этот пакет, чтобы оказать важную поддержку Израилю и Украине, предоставить крайне необходимую гуманитарную помощь палестинцам в Газе и укрепить безопасность и стабильность в Индийско-Тихоокеанском регионе", – сказано в тексте заявления.

Байден подчеркнул, что Израиль сталкивается с беспрецедентными нападениями со стороны Ирана, а Украина – с продолжением бомбардировок со стороны России, которые резко усилились за последний месяц.

"Палата должна принять пакет на этой неделе, и Сенат должен быстро следовать. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы отправить миру послание: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха", – заявил американский лидер.

17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля.

Позже появился полный текст законопроекта: предусмотрено предоставление Украине помощи более чем на $60 млрд, часть помощи будет предоставлена в виде займа. Также в документе говорится о возможности предоставления дальнобойных ракет ATACMS.

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