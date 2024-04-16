Зеленский о помощи от США в кредит: Уже не важно, нам нужно выжить

Президент заявил, что в прошлом году Украина хотела получить деньги от США другим путем, но сейчас это неважно, ведь Конгресс задерживает решение

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина согласна с предложением получать помощь от США в виде кредита, поскольку способ уже "не имеет значения" из-за долгого ожидания решения Конгресса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью PBS News.

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У президента спросили, открыта ли Украина к предложению получать помощь от США в виде ссуды.

По словам Зеленского, это предложение прозвучало во время его последней встречи с конгрессменами.

"Мы хотели другим способом получить эти деньги в прошлом году, но на сегодня это не имеет значения. Нам нужно выжить, и нам нужно защитить наших людей, и поэтому ваше решение, мяч на вашем поле. Да, пожалуйста, просто примите решение", – заявил глава государства.

Во время своей предвыборной кампании в Южной Каролине экс-президент США Трамп предложил ссудить Украине деньги на военные нужды, пока в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки для ВСУ.

14 марта спикер Палаты представителей Джонсон выдвинул такое же предложение.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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