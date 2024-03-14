The Hill: Спікер Джонсон пропонує свій варіант допомоги Україні. У кредит або лендлізом

Майк Джонсон не зазначив, чи буде новий варіант законопроєкту пов'язаний з безпекою американських кордонів

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, SHAWN THEW)

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Про це повідомляє The Hill.

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Джонсон попередив сенаторів, що варіант Палати представників істотно відрізнятиметься від пакета допомоги іноземним державам у $95 млрд, схваленого Сенатом у лютому.

Спікер Палати запропонував надати Україні військову допомогу у вигляді кредиту або лендлізу, а також використати заморожені російські активи для Фонду підтримки України.

Водночас Джонсон не зазначив, чи буде новий варіант законопроєкту про допомогу Україні містити міграційну реформу у США.

Багато республіканців у Сенаті добре відгукнулися на пропозицію спікера, передає The Hill.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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