The Hill: Спікер Джонсон пропонує свій варіант допомоги Україні. У кредит або лендлізом
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Про це повідомляє The Hill.
Джонсон попередив сенаторів, що варіант Палати представників істотно відрізнятиметься від пакета допомоги іноземним державам у $95 млрд, схваленого Сенатом у лютому.
Спікер Палати запропонував надати Україні військову допомогу у вигляді кредиту або лендлізу, а також використати заморожені російські активи для Фонду підтримки України.
Водночас Джонсон не зазначив, чи буде новий варіант законопроєкту про допомогу Україні містити міграційну реформу у США.
Багато республіканців у Сенаті добре відгукнулися на пропозицію спікера, передає The Hill.
- 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
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