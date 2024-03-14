The Hill: Спикер Джонсон предлагает свой вариант помощи Украине. В кредит или ленд-лизом

Майк Джонсон не отметил, будет ли новый вариант законопроекта связан с безопасностью американских границ

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, SHAWN THEW)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Об этом сообщает The Hill.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Джонсон предупредил сенаторов, что вариант Палаты представителей будет существенно отличаться от пакета помощи иностранным государствам в $95 млрд, одобренного Сенатом в феврале.

Спикер Палаты предложил оказать Украине военную помощь в виде кредита или ленд-лиза, а также использовать замороженные российские активы для Фонда поддержки Украины.

Вместе с тем Джонсон не сказал, будет ли новый вариант законопроекта о помощи Украине содержать миграционную реформу в США.

Многие республиканцы в Сенате хорошо откликнулись на предложение спикера, передает The Hill.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

Читайте также: "Поступать иначе бессмысленно". В Палате представителей хотят принять помощь Украине до 22 марта