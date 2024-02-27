Зеленський: Джонсон обіцяв, що зробить усе можливе для допомоги Україні. Я повинен довіряти

Зеленський заявив, що період виборів у США є складним, але він має довіряти словам Джонсона

Володимир Зеленський та Майк Джонсон (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що спікер Палати представників США Майк Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні. Про це він сказав в інтерв'ю каналу CNN.

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За його словами, коли він говорив із Джонсоном, той сказав, що підтримує Україну.

"Сказав, що зробить все, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчними є наші люди, наші солдати, мирні жителі. І він сказав, що його молитви з нами, і він сказав, що зробить це", — зазначив Зеленський.

Він додав, що просив президента США Джо Байдена та Джонсона поставити на паузу розбіжності між демократами та республіканцями, щоб досягти угоди щодо України.

"Період виборів є складним. Так, я передав це послання. Я думаю, що Джонсон це почув. І Байден теж це почув. Отже, це все. Що я можу зробити? Я не можу штовхнути спікера. Це його рішення, але я думаю, він розуміє всі проблеми, які перед нами стоять", – сказав глава держави.

На питання про те, чи довіряє він словам Джонсона, Зеленський відповів, що "має довіряти, але подивимося".

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт із зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентаріїв (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

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