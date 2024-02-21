Байден про пакет із допомогою Україні: Спікер повинен поставити його на голосування

Зазначив, що ухвалення законопроєкту – "одна з найпотужніших речей", яку можна зробити, щоб протистояти російському диктатору Володимиру Путіну

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон повинен винести на голосування законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалений Палатою, якщо його винесуть на голосування.

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"Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, — ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну", – написав він.

Байден зазначив, що Сенат вже ухвалив документ, і якби нижня палата проголосувала за нього, то він би пройшов і її.

Президент США заявив, що спікер Палати Джонсон повинен винести законопроєкт на голосування.

Це не перша така заява з боку Байдена, 14 лютого він закликав Джонсона "негайно поставити" законопроєкт на голосування.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів щодо безпеки кордонів і поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою отримають можливість обійти спікера та винести питання до зали. Проте для цього потрібен час та 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

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