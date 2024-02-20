Білий дім критикує Палату представників: Перебувають на незаслужених канікулах. Час не чекає
Білий дім вкотре закликав республіканців у Палаті представників просунутися у питанні допомоги Україні, критикуючи законодавців за те, що вони взяли двотижневі канікули, в той час, як допомога для країни затримується. Про це заявив директор з комунікацій Білого дому Бен Лаболт, цитує його заяву видання CNN.
16 лютого Палата представників США вирішила піти на перерву до 28 лютого, так і не проголосувавши за законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Тоді ж Речник Білого дому Ендрю Бейтс у службовій записці заявив, що республіканець Майк Джонсон скорочує час і йде на канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".
"Республіканці в Палаті представників перебувають на п'ятому дні дострокових, незаслужених канікул, в той час, як їхня бездіяльність завдає дедалі більшої шкоди нашій національній безпеці", – заявив він.
Лаболт вважає, що "Росія щойно досягла найбільших успіхів в Україні за майже рік, тому що в Україні закінчуються запаси, а Конгрес не зміг ухвалити критично необхідну підтримку".
Він наголосив, що США повинні зупинити російського диктатора Володимира Путіна, який "продовжує вбивати невинних жінок і дітей, загрожуючи нашій (американський. – Ред.) національній безпеці.
"Спікер Джонсон і республіканці в Палаті представників повинні діяти – час не чекає", – акцентував Лаболт.
- 14 лютого американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.
- 19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, оскільки фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.
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