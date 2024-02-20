Білий дім критикує Палату представників: Перебувають на незаслужених канікулах. Час не чекає

Республіканці Палати представників (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Білий дім вкотре закликав республіканців у Палаті представників просунутися у питанні допомоги Україні, критикуючи законодавців за те, що вони взяли двотижневі канікули, в той час, як допомога для країни затримується. Про це заявив директор з комунікацій Білого дому Бен Лаболт, цитує його заяву видання CNN.

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16 лютого Палата представників США вирішила піти на перерву до 28 лютого, так і не проголосувавши за законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Тоді ж Речник Білого дому Ендрю Бейтс у службовій записці заявив, що республіканець Майк Джонсон скорочує час і йде на канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".

"Республіканці в Палаті представників перебувають на п'ятому дні дострокових, незаслужених канікул, в той час, як їхня бездіяльність завдає дедалі більшої шкоди нашій національній безпеці", – заявив він.

Лаболт вважає, що "Росія щойно досягла найбільших успіхів в Україні за майже рік, тому що в Україні закінчуються запаси, а Конгрес не зміг ухвалити критично необхідну підтримку".

Він наголосив, що США повинні зупинити російського диктатора Володимира Путіна, який "продовжує вбивати невинних жінок і дітей, загрожуючи нашій (американський. – Ред.) національній безпеці.

"Спікер Джонсон і республіканці в Палаті представників повинні діяти – час не чекає", – акцентував Лаболт.

14 лютого американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, оскільки фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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