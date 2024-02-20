Белый дом критикует Палату представителей: Находятся на незаслуженных каникулах
Белый дом в очередной раз призвал республиканцев в Палате представителей продвинуться в вопросе помощи Украине, критикуя законодателей за то, что они взяли двухнедельные каникулы, в то время, как помощь для страны задерживается. Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт, цитирует его заявление издание CNN.
16 февраля Палата представителей США решила уйти на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Тогда же представитель Белого дома Эндрю Бейтс в служебной записке заявил, что республиканец Майк Джонсон сокращает время и уходит на каникулы "вместо того, чтобы положить конец вреду, который он наносит нашей национальной безопасности".
"Республиканцы в Палате представителей находятся на пятом дне досрочных, незаслуженных каникул, в то время, как их бездействие наносит все больший ущерб нашей национальной безопасности", – заявил он.
Лаболт считает, что "Россия только что достигла наибольших успехов в Украине за почти год, потому что в Украине заканчиваются запасы, а Конгресс не смог принять критически необходимую поддержку".
Он подчеркнул, что США должны остановить российского диктатора Владимира Путина, который "продолжает убивать невинных женщин и детей, угрожая нашей национальной безопасности".
"Спикер Джонсон и республиканцы в Палате представителей должны действовать – время не ждёт", – акцентировал Лаболт.
- 14 февраля американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.
- 19 февраля американский высокопоставленный армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.
Читайте также: Зеленский связался с Байденом в Мюнхене: Верим в мудрое решение Конгресса США