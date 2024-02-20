Белый дом критикует Палату представителей: Находятся на незаслуженных каникулах

Республиканцы Палаты представителей (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Белый дом в очередной раз призвал республиканцев в Палате представителей продвинуться в вопросе помощи Украине, критикуя законодателей за то, что они взяли двухнедельные каникулы, в то время, как помощь для страны задерживается. Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт, цитирует его заявление издание CNN.

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16 февраля Палата представителей США решила уйти на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Тогда же представитель Белого дома Эндрю Бейтс в служебной записке заявил, что республиканец Майк Джонсон сокращает время и уходит на каникулы "вместо того, чтобы положить конец вреду, который он наносит нашей национальной безопасности".

"Республиканцы в Палате представителей находятся на пятом дне досрочных, незаслуженных каникул, в то время, как их бездействие наносит все больший ущерб нашей национальной безопасности", – заявил он.

Лаболт считает, что "Россия только что достигла наибольших успехов в Украине за почти год, потому что в Украине заканчиваются запасы, а Конгресс не смог принять критически необходимую поддержку".

Он подчеркнул, что США должны остановить российского диктатора Владимира Путина, который "продолжает убивать невинных женщин и детей, угрожая нашей национальной безопасности".

"Спикер Джонсон и республиканцы в Палате представителей должны действовать – время не ждёт", – акцентировал Лаболт.

14 февраля американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский высокопоставленный армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

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