В армії США можуть скінчитися гроші для України. Законопроєкт Сенату посилює тиск – CNN

За даними співрозмовників CNN, з жовтня 2023 року армія США витратила понад $430 млн на різні операції, включно з підготовкою українських військ

Президент США Байден закликає Палату представників ухвалити законопроєкт про $95 млрд допомоги (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

За словами високопоставленого армійського чиновника, оскільки фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців. За його словами, які цитує видання CNN, представники американської армії дедалі більше занепокоєні тим, що без нового фінансування їм доведеться почати вилучати гроші з інших критично важливих проєктів, щоб продовжувати підтримувати України.

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Співрозмовник заявив, що з жовтня 2023 року армія США витратила понад $430 млн на різні операції, включно з підготовкою українських військ, транспортуванням обладнання та розгортанням американських військ у Європі.

"Ми, по суті, витягаємо гроші з кишені армії", – сказав він та розповів, що досі цей рахунок оплачувався коштом командування Сухопутних військ США в Європі та Африці.

Інший співрозмовник видання наголосив, що без бюджету на 2024 рік, затвердженого Конгресом США, та без додаткового фінансування конкретно для України, командування має приблизно $3 млрд, щоб оплатити $5 млрд операційних витрат.

Це містить не лише операції, пов'язані з підтримкою України, тобто навчання і переправлення зброї та обладнання до Польщі та України, але й інші операції американського командування в усій Європі та Африці, зазначив він.

Якщо Конгрес все ще не ухвалить нове фінансування для України протягом декількох місяців, армійські чиновники кажуть, що їм "доведеться ухвалювати важкі рішення" і перенаправляти гроші з менш важливих проєктів, як-от будівництво казарм, або заохочення призовників в умовах рекордно низького набору на службу.

"Якщо ми не отримаємо базовий бюджет, якщо ми не отримаємо додатковий [пакет фінансування] для України, якщо уряд припинить свою роботу, якщо ми не отримаємо нічого іншого і нічого не зміниться відсьогодні... у нас закінчиться фінансування [операцій і технічного обслуговування] в травні", – сказав представник армії.

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14 лютого американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів щодо безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, за нього потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.

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