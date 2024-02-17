Зеленський зв'язався з Байденом у Мюнхені: Віримо у мудре рішення Конгресу США
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із лідером США Джозефом Байденом, зокрема і про подальшу підтримку України з боку Штатів.
"Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США", – написав Зеленський.
Він наголосив, що підтримка України – це "підтримка демократії та свободи", і треба разом захистити ці цінності.
Зеленський і Байден домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ.
Сьогодні віцепрезидентка США Камала Гарріс на спільній пресконференції із Зеленським заявила, що в керівництва Штатів є тільки "план А" у питанні подальшої підтримки України – забезпечити Сили оборони всім необхідним.
- 14 лютого Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.
- Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, за нього потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.
- 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.
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