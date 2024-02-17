Зеленський зв'язався з Байденом у Мюнхені: Віримо у мудре рішення Конгресу США

Український і американський лідери обговорили поточну ситуацію на полі бою та подальшу підтримку з боку Штатів

Володимир Зеленський (Фото - Telegram Зеленського)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із лідером США Джозефом Байденом, зокрема і про подальшу підтримку України з боку Штатів.

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"Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США", – написав Зеленський.

Він наголосив, що підтримка України – це "підтримка демократії та свободи", і треба разом захистити ці цінності.

Зеленський і Байден домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ.

Сьогодні віцепрезидентка США Камала Гарріс на спільній пресконференції із Зеленським заявила, що в керівництва Штатів є тільки "план А" у питанні подальшої підтримки України – забезпечити Сили оборони всім необхідним.

14 лютого Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, за нього потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.

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