Палата представників проголосує за допомогу Україні не раніше середини березня – Маккол

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників США пояснив, що до 8 березня відбудеться тільки процес асигнувань

Майкл Маккол (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Палата представників США, найімовірніше, не зможе проголосувати за пакет допомоги Україні раніше середини березня. Про це заявив голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол, передає Reuters.

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"Я не хочу говорити від імені спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес асигнувань – який приведе нас до 8 березня, – а потім зайнятися додатковими виділеннями коштів", – сказав Маккол.

Він визнав, що хоч і не уважно читав відповідний законопроєкт, але має побоювання, зокрема з приводу запропонованих змін у військовому фінансуванні.

Маккол також зазначив, що законопроєкт з допомогою Україні буде ухвалено Палатою представників, якщо її спікер Майк Джонсон допустить голосування попри опозицію, частина з якої пов'язана з 45-м президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, що промивання мозку, якщо хочете, про те, що нам доводиться обирати між нашим південним кордоном та Україною, вже було. Я з цим не згоден. Я думаю, що ми – велика нація і можемо робити і те, і інше", – резюмував він.

16 лютого стало відомо, що десять членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.

14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

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