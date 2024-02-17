Палата представителей проголосует за помощь Украине не раньше середины марта – Маккол

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США пояснил, что до 8 марта состоится только процесс ассигнований

Майкл Маккол (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Палата представителей США, скорее всего, не сможет проголосовать за пакет помощи Украине раньше середины марта. Об этом заявил глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала пройти через процесс ассигнований – который приведет нас к 8 марта – а затем заняться дополнительными выделениями средств", – сказал Маккол.

Он признал, что хоть и не внимательно читал соответствующий законопроект, но испытывает опасения, в частности, по поводу предложенных изменений в военном финансировании.

Маккол также отметил, что законопроект с помощью Украины будет принят Палатой представителей, если ее спикер Майк Джонсон допустит голосование, несмотря на оппозицию, часть из которой связана с 45 президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, что промывание мозга, если хотите, о том, что нам приходится выбирать между нашей южной границей и Украиной, уже было. Я с этим не согласен. Я думаю, что мы большая нация и можем делать и то, и другое ", – резюмировал он.

16 февраля стало известно, что десять членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если он поддержит этот законопроект, его нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.

Читайте также: Смерть Навального усилила призывы демократов одобрить помощь Украине – Politico