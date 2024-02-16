Смерть Навального посилила заклики демократів схвалити допомогу Україні – Politico

Сенатори-демократи заявили, що Україні потрібна перемога над Росією для захисту демократичного світу

Капітолій (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Після смерті російського опозиціонера Олексія Навального кілька членів Демократичної партії закликали Конгрес скоріше схвалити законопроєкт із допомогою Україні. Про це повідомляє Politico, журналісти якого поспілкувалися з американськими законодавцями.

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Сенатор-демократ Джон Феттерман, коментуючи смерть Навального, заявив, що члени Палати представників США, які блокують допомогу Україні, "можуть насолоджуватися ще одним "дай п'ять" Путіну, який щойно вбив свого найгучнішого і найпомітнішого критика".

Член нижньої палати Конгресу Білл Кітінг вважає, що ця подія "підкреслює жорстоке авторитарне правління Путіна", тоді як спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється винести на голосування пакет фінансування України.

Конгресмен Білл Паскрелл заявив, що Путін є "воєнним злочинцем, який здійснює масові вбивства". Він нагадав заяви 45-го президента США Дональда Трампа про "заохочування" Путіна нападати на союзників Америки.

"<...> А республіканці блокують допомогу Україні", – сказав Паскрелл.

Республіканські законодавці також відреагували на смерть Навального, критикуючи Путіна, але не згадуючи про допомогу Україні, додають журналісти.

14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

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