Байден закликав Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт з допомогою України

Президент США звернувся до республіканців: провал у допомозі Україні у цей критичний момент "ніколи не буде забутим"

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона "негайно" поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Про це американський лідер заявив під час брифінгу після того, як Сенат США підтримав відповідний документ.

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"Я закликаю спікера Джонсона негайно, негайно поставити [законопроєкт] на голосування. Безсумнівно, якщо у палаті представників поставити цей закон на голосування, то він пройде. Він пройде – і спікер це знає. Тому я закликаю спікера дозволити всім конгресменам висловитися, проголосувати, аби голосна меншість (Прихильники 45-го президента США Дональда Трампа. – Ред.) не заблокувала цей крок. Це критично важлива річ, вона надає необхідну критично важливу допомогу Україні для того, щоб опиратися жорстокому вторгненню Путіна", – заявив президент США.

Він зазначив, що впродовж останніх тижнів США бачить нестачу артилерійських боєприпасів в Україні, а українські родини турбуються, що російські атаки порушать електропостачання або вчинять "щось ще гірше".

"Потрібно, щоби всі знали: Америці можна довіряти, на Америку можна покладатися, ми захищаємо союзників, ми не схиляємося ні перед ким, і, звичайно, не перед Путіним", – зауважив Байден.

Він закликав ухвалити законопроєкт про допомогу та нагадав, що США об'єднали понад 50 країн у коаліцію на підтримку України (У форматі "Рамштайн". – Ред.), а також об'єднали НАТО – і Америка тепер не може відступити.

Президент США нагадав, що ставки у цій війні "набагато більші, ніж Україна", і якщо не зупинити Путіна, то він не обмежиться Україною – і витрати для американців та їх партнерів зростуть.

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Також американський лідер звернувся до республіканців у конгресі, котрі "думають, що вони не понесуть відповідальності", якщо заблокують допомогу Україні. Він зазначив, що "історія дивиться", і провал у допомозі Україні у цей критичний момент "ніколи не буде забутим".

"Хочу чітко сказати: цей законопроєкт надсилає зброю Україні, але витрати грошей проводяться в Америці: в Аризоні, в Алабамі, де Javelin робляться, в Пенсильванії, в Огайо, де артилерійські снаряди виробляються. Ми надаємо зі своїх запасів Україні боєприпаси, а потім поповнюємо ці запаси тими товарами, які виробляють американські виробники, американські працівники. Це дозволяє нам зміцнити власну обороноздатність, військову промисловість", – пояснив Байден.

Напередодні ухвалення Сенатом законопроєкту про допомогу, спікер Палати представників Джонсон відкинув цей документ: за його словами, верхня палата парламенту "не змогла вкластися в цей момент" і не включила до документа питання безпеки кордону з Мексикою.

Якщо Джонсон блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою отримають можливість обійти спікера та винести питання до зали. Проте для цього потрібен час та 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні розміром $60 млрд, США довелося припинили постачання боєприпасів і ракет для ЗСУ.

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