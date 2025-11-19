У Тернополі 20 загиблих і 66 поранених через удари по багатоповерхівках – фото, відео

У Тернополі 20 загиблих і 66 поранених через удари по багатоповерхівках – фото, відеодоповнено
Зранку 19 листопада Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами" і влучила по багатоповерховому будинку у Тернополі. Про це повідомляє Суспільне, фото наслідків поширюють місцеві Telegram-канали.
Мер міста Сергій Надал написав про удари по Тернополю "шахедами" і ракетами, внаслідок чого пошкоджено будівлі й житлові будинки, є постраждалі.
ДОПОВНЕНО О 09:40. Президент Володимир Зеленський повідомив про дев'ятьох загиблих у Тернополі, під завалами ще можуть бути люди. Ще 22 людини отримали поранення, зазначила прем'єрка Юлія Свириденко.
Тернопільська обласна військова адміністрація після обстрілу повідомила, що, за попередньою оперативною інформацією, вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищує норму вшестеро. Містян закликають не виходити з дому і зачинити вікна.
ДОПОВНЕНО О 10:30. У Тернополі вже 10 загиблих і 37 поранених, з яких 12 – діти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Пошкоджено дві дев'ятиповерхівки. В одній – пожежа, в іншій – руйнування з третього по дев'ятий поверх.
ДОПОВНЕНО О 12:00. Вже 12 загиблих і понад 40 постраждалих у Тернополі, повідомив Надал в ефірі телемарафону.
Кількість жертв і поранених, ймовірно, буде збільшуватись. Рятувальна операція триває – людей деблокують з підвалів і верхніх поверхів.
ДОПОВНЕНО О 12:10. Кількість жертв зросла до 15, повідомив Надал. Ще 64 людини отримали поранення.
За даними поліції, загиблих станом на 12:00 вже 16. Серед постраждалих вже 14 дітей.
ДОПОВНЕНО О 13:25. Вже 19 людей загинули, серед них двоє дітей. У лікарнях перебувають 66 постраждалих, серед них 16 дітей, повідомив мер.
ДОПОВНЕНО О 13:57. Рятувальники інформують, що загиблих у Тернополі вже 20.
- Російські ракети увесь ранок летіли здебільшого курсом на західні регіони. Польща підіймала бойову авіацію.
- На Львівщині – влучання в енергооб'єкт, підприємство та складські приміщення.
