Росія запустила 48 ракет і понад 470 дронів: била по енергетиці і будинках

Росія запустила 48 ракет і понад 470 дронів: била по енергетиці і будинкахдоповнено
У ніч проти 19 листопада і зранку Росія атакувала Україну понад 470 безпілотниками і 48 ракетами різного типу – балістичними, крилатими. Є влучання у багатоповерхівки, десятки постраждалих і загиблі, повідомив президент Володимир Зеленський.
У Тернополі – влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. Є значні руйнування будинків, під завалами можуть бути люди.
"Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло", – повідомив президент.
Також був масований удар по Харкову – там десятки постраждалих, серед них діти. Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру.
Атаковано й енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти.
На Львівщині росіяни теж били по критичній інфраструктурі, енергетиці.
Одну людину поранено на Донеччині, були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина.
ДОПОВНЕНО О 10:25. Повітряні сили уточнили, що РФ запустила 48 ракет (40 крилатих Х-101, сім "Калібрів", одну балістичну "Іскандер-М") та 476 БпЛА, понад 300 з яких – "шахеди".
Основний напрямок удару – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.
Збити/подавити вдалося 442, дронів, 34 ракети Х-101 і всі сім "Калібрів".
Ще сім ракет і 34 ударні БпЛА влучили на 14 локаціях. Ще на шести локаціях – падіння уламків.
- Російські ракети увесь ранок летіли здебільшого курсом на західні регіони. Польща підіймала бойову авіацію.
Коментарі (0)