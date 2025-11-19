Росія запустила 48 ракет і понад 470 дронів: била по енергетиці і будинках

Внаслідок російської атаки загинули дев'ять людей у Тернополі. Також є десятки постраждалих у різних регіонах

Наслідки у Тернополі (Фото: ДСНС)

У ніч проти 19 листопада і зранку Росія атакувала Україну понад 470 безпілотниками і 48 ракетами різного типу – балістичними, крилатими. Є влучання у багатоповерхівки, десятки постраждалих і загиблі, повідомив президент Володимир Зеленський.

У Тернополі – влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. Є значні руйнування будинків, під завалами можуть бути люди.

"Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло", – повідомив президент.

Також був масований удар по Харкову – там десятки постраждалих, серед них діти. Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру.

Атаковано й енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти.

На Львівщині росіяни теж били по критичній інфраструктурі, енергетиці.

Одну людину поранено на Донеччині, були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина.

ДОПОВНЕНО О 10:25. Повітряні сили уточнили, що РФ запустила 48 ракет (40 крилатих Х-101, сім "Калібрів", одну балістичну "Іскандер-М") та 476 БпЛА, понад 300 з яких – "шахеди".

Основний напрямок удару – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Збити/подавити вдалося 442, дронів, 34 ракети Х-101 і всі сім "Калібрів".

Ще сім ракет і 34 ударні БпЛА влучили на 14 локаціях. Ще на шести локаціях – падіння уламків.