Львів затягнуло густим димом після російської атаки. На Івано-Франківщині постраждали діти
У ніч проти 19 листопада і зранку Львів і область зазнали масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Є влучання в енергооб'єкт, підприємство та складські приміщення. Про це повідомили мер міста Андрій Садовий і очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Глава ОВА написав, що вночі окупанти атакували Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами, внаслідок чого постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і склад. На одному з обʼєктів виникла пожежа.
В області запровадили аварійні відключення електроенергії.
Львів затягнуло густим димом – Садовий пояснив, що це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.
Минулося без жертв і постраждалих.
ДОПОВНЕНО О 08:55. Івано-Франківська область теж опинилася під ударом, повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Відомо про трьох постраждалих, серед них двоє – діти. Також пошкоджено одне домогосподарство.
- У Тернополі внаслідок ракетно-дронової атаки зруйновано багатоповерхівку.
- Російські ракети увесь ранок летіли здебільшого курсом на західні регіони. Польща підіймала бойову авіацію.
Коментарі (0)