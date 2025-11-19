Львів затягнуло густим димом після російської атаки. На Івано-Франківщині постраждали діти

РФ била по енергетиці, але також у Львові через атаку загорілися шини у цивільних складських приміщеннях, тому місто затягнуло димом

У ніч проти 19 листопада і зранку Львів і область зазнали масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Є влучання в енергооб'єкт, підприємство та складські приміщення. Про це повідомили мер міста Андрій Садовий і очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Глава ОВА написав, що вночі окупанти атакували Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами, внаслідок чого постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і склад. На одному з обʼєктів виникла пожежа.

В області запровадили аварійні відключення електроенергії.

Львів затягнуло густим димом – Садовий пояснив, що це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.

Минулося без жертв і постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 08:55. Івано-Франківська область теж опинилася під ударом, повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Відомо про трьох постраждалих, серед них двоє – діти. Також пошкоджено одне домогосподарство.

Фото: Telegram /andriysadovyi

