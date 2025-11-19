Львов затянуло густым дымом после атаки РФ. В Ивано-Франковской области пострадали дети

РФ била по энергетике, но также во Львове из-за атаки загорелись шины в гражданских складских помещениях, поэтому город затянуло дымом

В ночь на 19 ноября и утром Львов и область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке со стороны России. Есть попадания в энергообъект, предприятие и складские помещения. Об этом сообщили мэр города Андрей Садовый и глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Глава ОВА написал, что ночью оккупанты атаковали Львовскую область беспилотниками и крылатыми ракетами, в результате чего пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и склад. На одном из объектов возник пожар.

В области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Львов затянуло густым дымом – Садовый объяснил, что это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг.

Обошлось без жертв и пострадавших.

ДОПОЛНЕНО В 08:55. Ивано-Франковская область тоже оказалась под ударом, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

Известно о трех пострадавших, среди них двое – дети. Также повреждено одно домохозяйство.

