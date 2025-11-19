РФ массированно атакует Украину ракетами. Гремят взрывы на западе, Польша подняла самолеты

Российские ракеты летят преимущественно курсом на западные регионы. Гремели взрывы в Бурштыне, Львове, Тернополе и других городах

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Утром 19 ноября Россия атакует Украину ракетами, в частности воздушные цели фиксируются в сторону западных регионов. Об угрозах информируют Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

В течение всей ночи государство-агрессор атаковало "шахедами", в частности под ударом был Харьков, где пострадали 32 человека. Позднее добавилась угроза ракетных ударов.

В 03:30 военные сообщили об активности шести бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", а с 05:00 ракеты фиксировались в воздушном пространстве Украины, преимущественно – курсом на запад, в частности в сторону города Бурштын Ивано-Франковской области.

Суспильне сообщало о взрывах в Бурштыне, Тернополе, Днепре, Львове, Хмельницкой области.

Из-за массированной атаки на Украину Польша подняла в небо истребители, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Тернопольские паблики публикуют фото разрушенной в результате атаки многоэтажки. Официальной информации пока не было.

ДОПОЛНЕНО В 07:58. Минэнерго сообщило, что РФ снова атакует энергетическую инфраструктуру. В ряде областей Украины введены аварийные отключения.