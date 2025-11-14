"Циркон" и поврежденное посольство Азербайджана. Зеленский рассказал о новой атаке России

Агрессор использовал для очередной массированной атаки десятки ракет и сотни дронов. Это был специально просчитанный удар, заявил президент

Последствия в Киеве (Фото: Нацполиция)

В ночь на 14 ноября Россия запустила по Украине около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистических и аэробаллистических. Предварительно, по Сумской области государство-агрессор ударило гиперзвуковой ракетой "Циркон", а в Киеве повреждено посольство Азербайджана. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В результате атаки десятки людей получили ранения, в том числе дети и беременная женщина. Четыре человека погибли.

"Специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана", – сообщил президент.

Главное направление атаки – столица, но также были удары по Киевской, Харьковской и Одесской областям.

По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в 07:05 в городе слышали мощный взрыв – произошел ракетный удар на окраине. Предварительно, никто не пострадал.

В результате взрыва повреждено асфальтное покрытие, произошел прорыв пожарного гидранта и утечка воды. Участок дороги в направлении Старого Села временно перекрыт, но выезд из города остается свободным для движения.

СПРАВКА 3М22 "Циркон" – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, взятая на вооружение РФ в январе 2023 года. Враг заявлял о таких характеристиках ракеты: дальность – 600-1500 км; скорость – до 8-9 Мах; масса боевой части – около 300-400 кг.



Россия уже била этой ракетой по Киеву в феврале 2024-го.