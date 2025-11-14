Киевскую область массировано атаковали: РФ била по домам и критической инфраструктуре

В ночь на 14 ноября Киев и область пережили одну из самых мощных атак. Россияне выпустили по региону ракеты "Калибр", "Кинжал", "Искандер" и дроны

"Шахед" (Фото иллюстративное: Pacific Press)

Киевская область и столица оказались под масштабной ракетно-дроновой атакой РФ в ночь на 14 ноября. Россия нанесла комбинированный удар по критической инфраструктуре, энергетическим объектам и жилым районам, что привело к значительным разрушениям и пожарам в нескольких районах региона. Об этом сообщает председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

В результате прилетов загорелись частные дома в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах. В Белоцерковском районе огонь охватил складские помещения, в Обуховском – легковой автомобиль. В Белой Церкви пострадал 55-летний мужчина: он госпитализирован с термическими ожогами.

Во время атаки, по сообщению Воздушных сил ВСУ, РФ применила крылатые ракеты "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а также ударные и имитационные беспилотные летательные аппараты.

Все средства поражения были направлены преимущественно на энергетические объекты Киева и Киевской области, а также на отдельные общины Днепропетровской области.

По состоянию на 03:51 было известно о том, что количество пострадавших в Киевской области возросло до шести человек, среди них семилетний ребенок.

В Фастовском районе травмирован мужчина 1985 года рождения. В Вышгородском районе пострадали три человека: 47-летний мужчина с резаной раной, семилетний ребенок с травмой лица и 56-летний мужчина с ушибом головы. В Бучанском районе ранения получила женщина 1969 года рождения, а в Белой Церкви госпитализирован 55-летний мужчина с ожогами.