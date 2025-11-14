Київщина зазнала масованої атаки: росіяни били по будинках і критичній інфраструктурі

У ніч на 14 листопада Київ та область пережили одну з найпотужніших атак РФ. Росіяни одночасно випустили по регіону ракети "Калібр", "Кинджал", "Іскандер" та ударні дрони

"Шахед" (Фото ілюстративне: Pacific Press)

Київська область та столиця опинилися під масштабною ракетно-дроновою атакою РФ у ніч на 14 листопада. Росія завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі, енергетичних об’єктах і житлових районах, що призвело до значних руйнувань і пожеж у кількох районах регіону. Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник.

Внаслідок прильотів загорілися приватні будинки у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. У Білоцерківському районі вогонь охопив складські приміщення, в Обухівському – легковий автомобіль. У Білій Церкві постраждав 55-річний чоловік: його госпіталізовано із термічними опіками.

Під час атаки, за повідомленням Повітряних сил ЗСУ, РФ застосувала крилаті ракети "Калібр", аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, а також ударні та імітаційні безпілотні літальні апарати.

Усі засоби ураження були спрямовані переважно на енергетичні об’єкти Києва та Київщини, а також на окремі громади Дніпропетровської області.

Станом на 03:51 було відомо про те, що кількість постраждалих у Київській області зросла до шести осіб, серед них семирічна дитина.

У Фастівському районі травмовано чоловіка 1985 року народження. У Вишгородському районі постраждали троє людей: 47-річний чоловік із різаною раною, семирічна дитина з травмою обличчя та 56-річний чоловік із забоєм голови. У Бучанському районі поранення отримала жінка 1969 року народження, а в Білій Церкві госпіталізовано 55-річного чоловіка з опіками.

ДОПОВНЕНО о 08:27. За даними Калашника, станом на 08:18 відомо про те, що внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, серед них дитина 7 років. На ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків із Білої Церкви та Вишгородщини. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, загрози життю немає, стан задовільний.

Наслідки фіксуються у п’яти районах. У Бучанському районі пошкоджено дев’ять приватних будинків, у Вишгородському – 14 будинків та автомобілі. В Білоцерківському районі постраждали цивільні виробництва, склади й гаражі, у Фастівському та Обухівському — приватні будинки й автомобілі.

Атака на Київщину (Фото: Микола Калашник)

