Росія вгатила по Дніпропетровщині: загорілися храм і банк – фото

Окупанти запустили ударні дрони по Синельниківському району: спалахнули купол храму та дах будівлі банку

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Росіяни атакували ударними безпілотниками Дніпропетровську область, пошкодивши будівлі храму і банку. Про це повідомили виконувач обов'язків глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок ударів по Синельниківському району зайнявся храм (спалахнув купол), понівечено будівлю банку (горів дах) у Васильківській громаді.

Пожежі згасили, минулося без постраждалих.