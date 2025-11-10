Росія вгатила по Дніпропетровщині: загорілися храм і банк – фото
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Росіяни атакували ударними безпілотниками Дніпропетровську область, пошкодивши будівлі храму і банку. Про це повідомили виконувач обов'язків глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок ударів по Синельниківському району зайнявся храм (спалахнув купол), понівечено будівлю банку (горів дах) у Васильківській громаді.
Пожежі згасили, минулося без постраждалих.
- У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями трауру через масовану атаку у ніч проти 8 листопада, коли російський дрон влучив у багатоповерхівку.
Коментарі (0)