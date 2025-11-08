У Дніпрі зросла кількість жертв через нічну атаку. Оголосили дні трауру – фото

На місці атаки завершені аварійно-рятувальні роботи, мешканців пошкоджених квартир розселять на тимчасове житло

Удар по Дніпру (Фото: ДСНС)

У Дніпрі під вечір 8 листопада зросла кількість загиблих через нічну масовану атаку ворога. В місті оголошено дні трауру.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, станом на 18:00 відомо про трьох загиблих: рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка.

За даними рятувальників, постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей. В будинку зруйновані квартири з четвертого по шостий поверхи. Аварійно-рятувальні роботи завершені, на місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки.

Мер Дніпра Борис Філатов оголосив 9 та 10 листопада днями трауру. У місті будуть приспущені державні прапори або вивішені прапори з чорними стрічками.

Також він повідомив, що мешканців 72 осель девʼятиповерхівки на проспекті Героїв буде відселено. Орієнтовно 54 квартири доведеться розібрати – місто допоможе людям із тимчасовою орендою житла.

Розпорядження Філатова (Фото документу: t.me/borys_filatovv)