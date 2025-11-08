У Дніпрі зросла кількість жертв через нічну атаку. Оголосили дні трауру – фото
У Дніпрі під вечір 8 листопада зросла кількість загиблих через нічну масовану атаку ворога. В місті оголошено дні трауру.
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, станом на 18:00 відомо про трьох загиблих: рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка.
За даними рятувальників, постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей. В будинку зруйновані квартири з четвертого по шостий поверхи. Аварійно-рятувальні роботи завершені, на місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки.
Мер Дніпра Борис Філатов оголосив 9 та 10 листопада днями трауру. У місті будуть приспущені державні прапори або вивішені прапори з чорними стрічками.
Також він повідомив, що мешканців 72 осель девʼятиповерхівки на проспекті Героїв буде відселено. Орієнтовно 54 квартири доведеться розібрати – місто допоможе людям із тимчасовою орендою житла.
- У ніч проти 8 листопада Росія атакувала Україну 458 ударними дронами та 45 ракетами різних типів. Силам ППО вдалося збити 406 безпілотників та дев'ять ракет.
- Під прицілом, зокрема, була енергетика. У Харкові зупинились метро й електротранспорт.
- Через атаку по Полтавщині був повністю знеструмлений Кременчук, суттєво затримувалася низка поїздів – орієнтовно 1,5-2 години.
- Центренерго повністю зупинило генерацію та повідомило, що нічний обстріл став найсильнішим з початку повномасштабної війни.
Коментарі (0)