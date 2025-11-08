В Днепре возросло количество жертв из-за ночной атаки. Объявили дни траура – фото
В Днепре под вечер 8 ноября возросло количество погибших из-за ночной массированной атаки врага. В городе объявлены дни траура.
Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко, по состоянию на 18:00 известно о трех погибших: спасатели достали из-под завалов многоэтажки тело мужчины.
По данным спасателей, пострадали 12 человек, среди которых двое детей. В доме разрушены квартиры с четвертого по шестой этажи. Аварийно-спасательные работы завершены, на месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники.
Мэр Днепра Борис Филатов объявил 9 и 10 ноября днями траура. В городе будут приспущены государственные флаги или вывешены флаги с черными лентами.
Также он сообщил, что жители 72 домов девятиэтажки на проспекте Героев будут отселены. Ориентировочно 54 квартиры придется разобрать – город поможет людям с временной арендой жилья.
- В ночь на 8 ноября Россия атаковала Украину 458 ударными дронами и 45 ракетами различных типов. Силам ПВО удалось сбить 406 беспилотников и девять ракет.
- Под прицелом, в частности, была энергетика. В Харькове остановились метро и электротранспорт.
- Из-за атаки по Полтавской области был полностью обесточен Кременчуг, существенно задерживался ряд поездов – примерно 1,5-2 часа.
- Центрэнерго полностью остановило генерацию и сообщило, что ночной обстрел стал самым сильным с начала полномасштабной войны.
