В Днепре возросло количество жертв из-за ночной атаки. Объявили дни траура – фото

На месте атаки завершены аварийно-спасательные работы, жителей поврежденных квартир расселят на временное жилье

Удар по Днепру (Фото: ГСЧС)

В Днепре под вечер 8 ноября возросло количество погибших из-за ночной массированной атаки врага. В городе объявлены дни траура.

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко, по состоянию на 18:00 известно о трех погибших: спасатели достали из-под завалов многоэтажки тело мужчины.

По данным спасателей, пострадали 12 человек, среди которых двое детей. В доме разрушены квартиры с четвертого по шестой этажи. Аварийно-спасательные работы завершены, на месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники.

Мэр Днепра Борис Филатов объявил 9 и 10 ноября днями траура. В городе будут приспущены государственные флаги или вывешены флаги с черными лентами.

Также он сообщил, что жители 72 домов девятиэтажки на проспекте Героев будут отселены. Ориентировочно 54 квартиры придется разобрать – город поможет людям с временной арендой жилья.

Распоряжение Филатова (Фото документа: t.me/borys_filatovv)