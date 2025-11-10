Россия ударила по Днепропетровской области: загорелись храм и банк – фото

Оккупанты запустили ударные дроны по Синельниковскому району: вспыхнули купол храма и крыша здания банка

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Россияне атаковали ударными беспилотниками Днепропетровскую область, повредив здания храма и банка. Об этом сообщили исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате ударов по Синельниковскому району загорелся храм (вспыхнул купол), повреждено здание банка (горела крыша) в Васильковской общине.

Пожары потушили, обошлось без пострадавших.