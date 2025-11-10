Россия ударила по Днепропетровской области: загорелись храм и банк – фото
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Россияне атаковали ударными беспилотниками Днепропетровскую область, повредив здания храма и банка. Об этом сообщили исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В результате ударов по Синельниковскому району загорелся храм (вспыхнул купол), повреждено здание банка (горела крыша) в Васильковской общине.
Пожары потушили, обошлось без пострадавших.
- В Днепре 9 и 10 ноября объявлены днями траура из-за массированной атаки в ночь на 8 ноября, когда российский дрон попал в многоэтажку.
