путін epa (11)

В столице страны-агрессора, Москве, завершились многочасовые переговоры между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффомзятем и старшим советником главы Штатов Джаредом Кушнером и диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают государственные пропагандисты РФ.

По их данным, переговоры продолжались почти пять часов, после них Уиткофф прибыл в американское посольство в Москве.

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев заявил, что встреча была "продуктивной". Других деталей он не рассказал.

Впоследствии советник диктатора Юрий Ушаков заявил, что "компромиссного плана" по войне пока нет, добавив, что некоторые американские наработки "неприемлемы для РФ", а некоторые "не подходят".

Ранее анонимный чиновник РФ заявивший американскому телеканалу NBC News о "трех столпах", по которым Москва не хочет идти на компромисс.

Чиновник, информированный в этом вопросе, утверждал: во-первых, РФ хочет сдачи части украинского Донбасса, которую не смогла оккупировать, во-вторых - ограничения Вооруженных Сил Украины, а в-третьих - признание оккупированных территорий Америкой и Европой.

Новость дополняется...