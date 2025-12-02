Зеленский ожидает сигналов от американской делегации после переговоров в Москве

Президент заявил о готовности к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина ожидает сигналов от американской делегации, которая во вторник, 2 декабря, должна встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом на брифинге в Ирландии сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в этот день будет встреча американской делегации в России.

"Мы будем ждать соответствующие от них [американцев] сигналы. Они хотят отчитываться сразу после встречи именно нам. Я думаю, от этих сигналов, какими они будут, зависят будущие и последующие шаги", — сказал Зеленский.

Президент уточнил, что шаги могут меняться даже почасово. Украина получит после переговоров те или иные сигналы, если они "сработают так", то, вероятно, состоится встреча с американцами.

"На каком уровне – мы посмотрим. В зависимости, опять-таки, от сигналов", – уточнил глава государства.

Он подчеркнул, что готов на встречу с президентом США Дональдом Трампом, но "все зависит от сегодняшних разговоров".

Впоследствии Зеленский прокомментировал возможность встречи в ближайшие дни с находящимся в столице РФ спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Глава государства заявил, что готов принять его в Украине. Но он не уверен, что Уиткофф готов приехать.