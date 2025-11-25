Трамп отправил Уиткоффа говорить с Путиным о мирном плане, а Дрисколла – в Украину
Президент США Дональд Трамп поручил специальному представителю США Стиву Уиткоффу встретиться с диктатором России Владимиром Путиным, а министру армии Дэну Дрисколлу – с украинской стороной. Об этом он сообщил в соцсети.
По словам Трампа, первоначальный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон. Однако пока осталось несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Именно с целью их согласования он отправил своих представителей в Киев и Москву.
"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение об окончании этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии", – подчеркнул Трамп.
Перед этим Зеленский заявил, что готов к встрече с Трампом и обсуждение "чувствительных моментов" мирного соглашения. Вероятная встреча может состояться 27 ноября на День благодарения.
- 24 ноября FT сообщало, что переговоры в Женеве сократили "мирный план" с 28 до 19 пунктов. А в украинском МИД заявили, что особо чувствительные пункты мирного плана будут согласованы лично Зеленским и Трампом.
- По данным Axios, 25 ноября украинская делегация во главе с Будановым вела переговоры в Абу-Даби с РФ и США, хотя предполагалась встреча только глав военных разведок Киева и Москвы.
- Трамп выразил надежду, что Украина и Россия выразили надежду, что Украина и Россия очень близки к заключению сделки.
