Трамп отправил Уиткоффа говорить с Путиным о мирном плане, а Дрисколла – в Украину

Президент США готов встретиться с Зеленским и Путиным, но когда мирный план будет завершен

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп поручил специальному представителю США Стиву Уиткоффу встретиться с диктатором России Владимиром Путиным, а министру армии Дэну Дрисколлу – с украинской стороной. Об этом он сообщил в соцсети.

По словам Трампа, первоначальный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон. Однако пока осталось несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Именно с целью их согласования он отправил своих представителей в Киев и Москву.

"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение об окончании этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии", – подчеркнул Трамп.

Перед этим Зеленский заявил, что готов к встрече с Трампом и обсуждение "чувствительных моментов" мирного соглашения. Вероятная встреча может состояться 27 ноября на День благодарения.