Трамп о мирном плане для Украины: Думаю, мы очень близки к заключению сделки

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Стороны близки к заключению мирного соглашения в войне России против Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в саду Белого дома на церемонии помилования индейки по случаю Дня благодарения.

"Это непросто, но я думаю, мы справимся. Я думаю, мы очень близки к заключению сделки... Я думаю, мы добиваемся прогресса", – сказал он.

Президент США в очередной раз заявил, что за октябрь в войне России против Украины погибли 25 000 украинских и российских солдат. Также он напомнил об "окончании нескольких войн" и о том, что думал, что остановить полномасштабную войну в Украине будет легче.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил Axios, что президент Владимир Зеленский хочет встретиться с Трампом в День благодарения для окончательного обсуждения плана мира. Он намекнул, что встреча в праздничные дни может иметь "символическое значение".