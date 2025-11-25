Ермак заявил, что текущий проект "мирного плана" отвечает интересам Украины

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Текущий проект "мирного плана" отвечает интересам Украины и уважает ее красные линии. Об этом в интервью изданию Axios сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, который участвовал в переговорах в Женеве 23 ноября.

Он заявил, что главным разрывом, который должны преодолеть президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский, является территория.

План из 28 пунктов обещал России дополнительную территорию, которую она сейчас не контролирует. Это вызвало резкую негативную реакцию со стороны Украины и некоторых ее сторонников, пишет медиа.

Аргумент США заключался в том, что нынешняя траектория войны свидетельствует о том, что это лишь вопрос времени, когда Украина все равно потеряет эту территорию.

Кроме конкретных вопросов, в частности территории, которые Зеленский хочет обсудить с Трампом, Ермак сказал, что текущий проект отвечает интересам Украины и уважает ее красные линии.

Одним из ключевых вопросов, адаптированных к новому проекту, являются гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники предоставят Украине.

"Я думаю, что сейчас он выглядит очень солидным", — сказал Ермак о тексте о гарантиях безопасности.

Глава ОП считает, что это историческое решение Трампа и Штатов "предоставить сильные гарантии безопасности, которых Украина никогда раньше не имела".

В первоначальной версии плана, предложенного США, говорилось, что Украина должна отказаться от Донбасса и части вооружения, а также сократить численность ВСУ до 600 000. Все 28 пунктов плана – здесь.

23 ноября в Женеве состоялся ряд встреч с участием Украины, США и Европы для обсуждения мирного плана.

Рубио положительно оценил переговоры с украинской делегацией в Швейцарии, однако не привел никаких деталей относительно договоренностей.