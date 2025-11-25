Єрмак заявив, що поточний проєкт "мирного плану" відповідає інтересам України

Головним розривом, який мають подолати Дональд Трамп та Володимир Зеленський, є територія, вважає глава ОП

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Поточний проєкт "мирного плану" відповідає інтересам України та поважає її червоні лінії. Про це в інтерв’ю виданню Axios повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, який брав участь у переговорах у Женеві 23 листопада.

Він заявив, що головним розривом, який мають подолати президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський, є територія.

План із 28 пунктів обіцяв Росії додаткову територію, яку вона зараз не контролює. Це викликало різку негативну реакцію з боку України та деяких її прихильників, пише медіа.

Аргумент США полягав у тому, що нинішня траєкторія війни свідчить про те, що це лише питання часу, коли Україна все одно втратить цю територію.

Окрім конкретних питань, зокрема території, які Зеленський хоче обговорити з Трампом, Єрмак сказав, що поточний проєкт відповідає інтересам України та поважає її червоні лінії.

Одним з ключових питань, адаптованих до нового проєкту, є гарантії безпеки, які США та їхні європейські союзники нададуть Україні.

"Я думаю, що зараз він виглядає дуже солідним", – сказав Єрмак про текст про гарантії безпеки.

Глава ОП вважає, що це історичне рішення Трампа та Штатів "надати сильні гарантії безпеки, яких Україна ніколи раніше не мала".

У початковій версії плану, запропонованого США, йшлося, що Україна має відмовитися від Донбасу і частини озброєння, а також скоротити чисельність ЗСУ до 600 000. Усі 28 пунктів плану – тут.

23 листопада у Женеві відбулася низка зустрічей за участі України, США та Європи для обговорень мирного плану.

Рубіо позитивно оцінив переговори з українською делегацією у Швейцарії, однак не навів жодних деталей щодо домовленостей.