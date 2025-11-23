Украинская делегация начала работу в Женеве относительно мирного плана

Глава ОП провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

В воскресенье, 23 ноября, украинская делегация, утвержденная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он рассказал, что уже провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером.

Далее должна состояться встреча с американской делегацией.

"Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в различных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", – написал Ермак.

Впоследствии президент подтвердил, что в это время в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны.

"Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров – в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат", – отметил глава государства.

Он добавил, что нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена. Зеленский ждет итогов разговоров и рассчитывает, что все участники будут конструктивными.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что в Женеву уже прибыли государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник США Стив Уиткофф.

"Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы заключить соглашение, выгодное для них [Украины]. Ничего не будет достигнуто, пока два президента не встретятся", – сказал чиновник, имея в виду лидера Штатов Дональда Трампа и Зеленского.