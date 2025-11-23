Украинская делегация начала работу в Женеве относительно мирного плана
В воскресенье, 23 ноября, украинская делегация, утвержденная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он рассказал, что уже провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером.
Далее должна состояться встреча с американской делегацией.
"Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в различных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", – написал Ермак.
Впоследствии президент подтвердил, что в это время в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны.
"Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров – в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат", – отметил глава государства.
Он добавил, что нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена. Зеленский ждет итогов разговоров и рассчитывает, что все участники будут конструктивными.
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что в Женеву уже прибыли государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник США Стив Уиткофф.
"Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы заключить соглашение, выгодное для них [Украины]. Ничего не будет достигнуто, пока два президента не встретятся", – сказал чиновник, имея в виду лидера Штатов Дональда Трампа и Зеленского.
- 20 ноября NBC News сообщил, что Трамп одобрил новый план из 28 пунктов завершения войны России против Украины. Он предусматривает отказ Украины от Донбасса и части вооружения и другие уступки преимущественно со стороны Киева. Все 28 пунктов плана – здесь.
- Зеленский сообщал, что Украина и США договорились, что вместе с Европой будут работать над мирным планом на уровне советников.
- Умеров впоследствии заявил, что чиновники Украины и США начнут консультации относительно возможных параметров будущего мирного соглашения в Швейцарии. В переговорах примут участие представители Европы.
