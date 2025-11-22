Украина и США начнут консультации о параметрах мирного соглашения в Швейцарии – состав группы
Высокопоставленные чиновники Украины и США начнут консультации относительно возможных параметров будущего мирного соглашения в Швейцарии. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
По его словам, консультации начнутся уже "на днях", но точной даты начала не назвал.
Умеров отметил, что Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. По его словам, государство ценит участие американской стороны и готовность к предметному разговору.
"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов... Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность", – отметил секретарь СНБО.
Президент Владимир Зеленский 22 ноября одобрил состав переговорной делегации. В нее вошли:
→ Андрей Ермак – руководитель Офиса президента, глава делегации;
→ Рустем Умеров – секретарь СНБО;
→ Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
→ Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
→ Олег Иващенко – Председатель Службы внешней разведки Украины;
→ Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
→ Евгений Острянский – Первый заместитель секретаря СНБО;
→ Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;
→ Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента.
- Вице-президент США Вэнс назвал требования, которым должен соответствовать любой мирный план в отношении Украины. Одно из них – план должен быть приемлемым для Украины и России.
- Трамп заявил, что Зеленскому придется принять план США или продолжить борьбу с Россией, но напомнил, что у Украины "нет козырей".
- США также пригрозили Украине прекратить поставки оружия, чтобы заставить заключить сделку, пишет Reuters.
