Украина и США начнут консультации о параметрах мирного соглашения в Швейцарии – состав группы

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Высокопоставленные чиновники Украины и США начнут консультации относительно возможных параметров будущего мирного соглашения в Швейцарии. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

По его словам, консультации начнутся уже "на днях", но точной даты начала не назвал.

Умеров отметил, что Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. По его словам, государство ценит участие американской стороны и готовность к предметному разговору.

"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов... Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность", – отметил секретарь СНБО.

Президент Владимир Зеленский 22 ноября одобрил состав переговорной делегации. В нее вошли:

→ Андрей Ермак – руководитель Офиса президента, глава делегации;

→ Рустем Умеров – секретарь СНБО;

→ Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

→ Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

→ Олег Иващенко – Председатель Службы внешней разведки Украины;

→ Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;

→ Евгений Острянский – Первый заместитель секретаря СНБО;

→ Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;

→ Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента.