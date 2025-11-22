Україна та США почнуть консультації щодо параметрів мирної угоди у Швейцарії – склад групи

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Високопосадовці України та США розпочнуть консультації щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди у Швейцарії. Про це повідомив секретар Ради Нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.

За його словами, консультації почнуться вже "цими днями", але точної дати початку не назвав.

Умєров наголосив, що Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. За його словами, держава цінує участь американської сторони та готовність до предметної розмови.

"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який передусім покликаний узгодити бачення подальших кроків... Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека", – зазначив секретар РНБО.

Президент Володимир Зеленський 22 листопада схвалив склад переговорної делегації. До неї увійшли:

→ Андрій Єрмак – керівник Офісу президента, глава делегації;

→ Рустем Умєров – секретар РНБО;

→ Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

→ Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;

→ Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України;

→ Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;

→ Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО;

→ Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

→ Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента.