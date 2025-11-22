Зеленському доведеться прийняти план США або продовжити боротьбу – Трамп

Президент США заявив, що його українському колезі колись "доведеться з чимось погодитися"

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований Сполученими Штатами, або ж продовжити боротьбу. Про це під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив президент США Дональд Трамп.

Кореспондентка нагадала, що під час звернення до народу Зеленський заявив, що Україна ризикує або втратити свого партнера, або втратити свою гідність.

"Була критика щодо цієї пропозиції щодо угоди? Йому вона не подобається?" – запитав Трамп.

"Незрозуміло. Він був досить нерішучий у цьому питанні ", – відповіла журналістка.

Президент США наголосив, що Зеленському "доведеться прийняти його [план]".

"А якщо йому не сподобається, то знаєте, їм, напевно, варто просто продовжувати боротися", – продовжив Трамп.

Журналістка додала, що Зеленський припустив, що США припинять підтримку України, якщо та не погодить план.

"Що ж, колись йому доведеться з чимось погодитися. Знаєте, він не прийняв... Пам'ятаєте, нещодавно, прямо в Овальному кабінеті, я сказав: "У вас немає козирів", – нагадав лідер Штатів перепалку у Білому домі.

Він вчергове повторив свою заяву про те, що якби у 2022 році був президентом США, то Росія б не напала на Україну. Трамп припустив, що Зеленському варто було б укласти угоду рік чи два тому.