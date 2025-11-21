План США містить росіянізми, що викликає питання щодо авторства – аналіз Guardian
У плані Сполучених Штатів щодо врегулювання війни Росії проти України помітили дивні фрази, не притаманні для англійської мови. Про це йдеться в аналізі британської газети The Guardian.
Деякі фрази в плані, оприлюдненому медіа, ймовірно, були спочатку написані російською мовою. У кількох місцях фрази звучали б природно російською, але англійською виглядають досить дивно, йдеться в матеріалі.
У третьому пункті плану з 28 пунктів йдеться: "Очікується, що Росія не здійснить вторгнення в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі".
It is expected – це незграбна пасивна конструкція в англійській мові. Російський варіант – "очікується" – має більше сенсу та є звичною дієслівною формою.
У тексті також зустрічаються інші російські вирази, наприклад, ambiguities (неоднозначності) і to enshrine (закріпити).
Білий дім визнав, що спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв написав пропозицію спільно зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Вони розробили текст під час зустрічі у Маямі.
- 20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий план із 28 пунктів завершення війни Росії проти України. Він передбачає відмову України від Донбасу і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ до 600 000 й інші поступки переважно з боку Києва. Усі 28 пунктів плану – тут.
- 20 листопада ОП повідомив, що Зеленський отримав від США проєкт документа. Президент заявив, що найближчими днями опрацьовуватиме план.
