План США містить росіянізми, що викликає питання щодо авторства – аналіз Guardian

Деякі фрази в американському "мирному" плані, ймовірно, були спочатку написані російською мовою

Стів Віткофф та Кирило Дмитрієв (Фото: ресурс окупантів)

У плані Сполучених Штатів щодо врегулювання війни Росії проти України помітили дивні фрази, не притаманні для англійської мови. Про це йдеться в аналізі британської газети The Guardian.

Деякі фрази в плані, оприлюдненому медіа, ймовірно, були спочатку написані російською мовою. У кількох місцях фрази звучали б природно російською, але англійською виглядають досить дивно, йдеться в матеріалі.

У третьому пункті плану з 28 пунктів йдеться: "Очікується, що Росія не здійснить вторгнення в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі".

It is expected – це незграбна пасивна конструкція в англійській мові. Російський варіант – "очікується" – має більше сенсу та є звичною дієслівною формою.

У тексті також зустрічаються інші російські вирази, наприклад, ambiguities (неоднозначності) і to enshrine (закріпити).

Білий дім визнав, що спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв написав пропозицію спільно зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Вони розробили текст під час зустрічі у Маямі.