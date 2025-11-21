План США содержит россиянизмы, что вызывает вопросы относительно авторства – анализ Guardian
Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев (Фото: ресурс оккупантов)

В плане Соединенных Штатов по урегулированию войны России против Украины заметили странные фразы, не присущие для английского языка. Об этом говорится в анализе британской газеты The Guardian.

Некоторые фразы в плане, обнародованном медиа, вероятно, были изначально написаны на русском языке. В нескольких местах фразы звучали бы естественно на русском, но на английском выглядят довольно странно, говорится в материале.

Третий пункт плана из 28 пунктов гласит: "Ожидается, что Россия не осуществит вторжение в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".

It is expected – это неуклюжая пассивная конструкция в английском языке. Русский вариант – "ожидается" – имеет больше смысла и является привычной глагольной формой.

В тексте также встречаются другие российские выражения, например, ambiguities (неоднозначности) и to enshrine (закрепить).

Белый дом признал, что спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев написал предложение совместно со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Они разработали текст во время встречи в Майами.

  • 20 ноября NBC News сообщил, что Трамп одобрил новый план из 28 пунктов завершения войны России против Украины. Он предусматривает отказ Украины от Донбасса и части вооружения, а также сокращение численности ВСУ до 600 000 и другие уступки преимущественно со стороны Киева. Все 28 пунктов плана – здесь.
  • 20 ноября ОП сообщил, что Зеленский получил от США проект документа. Президент заявил, что в ближайшие дни будет обрабатывать план.
